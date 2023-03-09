Пскович попался на краже продуктов 8 марта

11:48, 09 марта 2023, ПАИ

Росгвардия задержала 22-летнего псковича, который 8 марта похитил продукты питания из магазина на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина совершена кража. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали псковича.

Для дальнейшего разбирательства он передан сотрудникам полиции.