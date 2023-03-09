Выставка «Дыхание весны» открылась в Пскове

15:11, 09 марта 2023, ПАИ

Открытие выставки «Дыхание весны» состоялось в музее отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

На выставке представлены поздравительные открытки к празднику 8 Марта, которые выполнили студенты первого и третьего курсов специальности «дизайн в культуре и искусстве» под руководством преподавателя Ольги Устиновой, а также творческие работы самого педагога.

Открытки изготовлены с использованием различных техник: аппликации, бумагопластики, монотипии с дорисовкой гелевыми ручками, сухой пастели. В картинках, выполненных в рамках на стекле, и поздравительных открытках отражены сюжеты, связанные с весенним праздником.