Вылетевший из Санкт-Петербурга Boeing подал сигнал бедствия

16:18, 09 марта 2023, ПАИ

Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия и запросил экстренное возвращение после вылета из Санкт-Петербурга, пишет ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

Boeing 737 рейсом Санкт-Петербург – Ижевск установил код ответчика 7700 [сигнал тревоги. – Прим. ред.] и вернулся в Пулково. По предварительным данным, никто не пострадал.

Самолет подал сигнал тревоги примерно через 10 минут после взлета. В это время борт находился на высоте около трёх тысяч метров над городом. Он почти сразу начал разворот и снижение для возврата в аэропорт вылета.

Предположительно, причиной инцидента стал пожар в одном из двигателей. «В двигатель могла попасть птица», – сказали в экстренных службах.