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Культура

Встреча с молодыми российскими поэтами состоится в Пушкинских Горах

Евгения Лоцманова. Вдохновение (2007). Из фондов «Михайловского»

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает гостей и жителей Псковской области на встречу с молодыми российскими поэтами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

Её проведут в преддверии Дня поэзии, 18 марта. В музее ждут Стефанию Данилову, Сергея Макарова, Анну Мамаенко, Полину Михайлову, Анну Терентьеву. Все они — активно публикующиеся авторы, участники всероссийских семинаров-совещаний молодых писателей «Мы выросли в России» (2021-2022), обладатели престижных наград по итогам участия в литературных конкурсах и фестивалях различного статуса.

Вести встречу будет Виталий Молчанов, председатель Оренбургского регионального отделения Союза российских писателей, лауреат премии «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига, Международной Волошинской премии, обладатель многих других почётных литературных наград, автор семи поэтических сборников.

Поэтические чтения проведут в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Начало в 15:00. Вход в зал на вечер-знакомство свободный. Возрастные ограничения для слушателей не предусмотрены.

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