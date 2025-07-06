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Культура

Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» прошел в Пушкинском заповеднике

Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька», состоявшийся 5 июля в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», собрал около 400 участников и зрителей, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

  • Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» прошел в Пушкинском заповеднике
    Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
  • Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» прошел в Пушкинском заповеднике
    Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»
  • Фольклорный праздник «Купаленка – ночь маленька» прошел в Пушкинском заповеднике
    Фото: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Среди гостей были жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Острова, Новоржева, Великих Лук, Великого Новгорода, Владимира и других городов России, а также туристы из Белоруссии. Руководитель службы массовых музейных мероприятий Наталья Виноградова отметила, что некоторые посетители, случайно попавшие на праздник в прошлом году, в этом году приехали целенаправленно. Она также подчеркнула, что многие гости были одеты в качественно выполненные русские национальные костюмы.

Трехчасовая интерактивная программа включала фольклорный сюжет с участием водяного, ведьмы, русалок, брата и сестры Ивана и Марьи. Для гостей были организованы кукольное представление, игры, состязания, мастер-классы, купальские гадания и беспроигрышная лотерея.

Праздник завершился ритуальным костром, разведенным на плотах посередине мельничной запруды на реке Луговке. Организаторы отметили, что, несмотря на непогоду, костер ярко разгорелся, что в музее-заповеднике считают доброй приметой на предстоящий год.

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