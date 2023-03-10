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Экономика

В Псковской области разработают обновленный инвестстандарт

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание регионального Совета по инвестициям, где были рассмотрены заявки предпринимателей и ряд рабочих вопросов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Одной из тем стал доклад председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрея Михеева о разработке в текущем году обновленной системы поддержки новых инвестпроектов — регионального инвестиционного стандарта — в соответствии с поручением президента РФ. Совместная работа в данном направлении ведется всеми участниками инвестиционного процесса: исполнительными органами области, Фондом инвестиционного развития региона, инвесторами, ресурсоснабжающими организациями.

Стандарт состоит из пяти элементов. Несколько из них в Псковской области уже внедрены и действуют. Так, работает региональный Совет по инвестициям. В соответствии с новым стандартом его функционал будет дополнен. Также в Псковской области действует Фонд инвестиционного развития.

Будет усовершенствован инвестиционный портал и интерактивная инвестиционная карта Псковской области. Это позволит улучшить взаимодействие между инвесторами и исполнительными органами области. В процессе разработки и согласования находятся инвестиционная декларация Псковской области, свод инвестиционных правил региона.

«Путь непростой, но мы уверены, что в контакте с уполномоченными бизнес-сообществами и федеральными органами власти проведем всю работу успешно», — заметил Андрей Михеев.

Михаил Ведерников поручил при разработке нормативных документов учесть региональную специфику, обсудить изменения с региональным бизнес-сообществом. Дополнительно губернатор акцентировал внимание, что утвердить все документы необходимо в нормативные сроки.

В ходе совещания рассмотрены три заявки от инвесторов. Сначала Совет принял решение о заключении инвестиционного соглашения с сельскохозяйственным производственным кооперативом «Исса» при реализации проекта по развитию молочного животноводства. Как отметила представитель организации Оксана Нани, предприятие в настоящее время реализовало первую очередь инвестпроекта общим объемом более 100 млн рублей. Показатели развития производства соответствуют экономической модели, которая представлена в проекте. Вторая очередь инвестпроекта рассчитана до 2027 года.

Положительное заключение Совета получило предприятие «Реал» в рамках проекта по производству сыпучих материалов путем мокрой сортировки для увеличения объемов и качества выпускаемой бетонной продукции. Предполагается, что организация получит государственную поддержку в виде налоговых льгот.

Также рассмотрена заявка псковского приюта для животных «Шанс» на предоставление в дальнейшую аренду земельного участка в Пскове. Руководитель организации Мария Величко рассказала, что существующих мощностей не хватает для полноценного размещения животных. Для развития базы приюта «Шанс» привлекает федеральные, региональные и муниципальные гранты.

«Мы хотим работать больше, эффективнее. Потенциал и желание для этого у нас есть», — сказала Мария Величко.

«Сложно переоценить ту работу, которую вы делаете по обеспечению безопасности жителей города», — оценил работу приюта Михаил Ведерников. Все участники заседания также поддержали заявку приюта на предоставление земельного участка.

В завершение был озвучен доклад о ключевых показателях, установленных планом мероприятий по содействию развитию конкуренции в Псковской области на 2022 год. Андрей Михеев отметил, что мониторинг ведется по 41 рынку, в подавляющем большинстве показатели достигнуты. Неисполнение коснулось четырех направлений. По ним глава региона поручил проработать с федеральными органами власти корректировку показателей из-за региональных особенностей, по нескольким вопросам поиск путей решения будет проведен совместно с региональным бизнесом.

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