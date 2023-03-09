Квартиру Зеленского в Крыму передадут малообеспеченным или многодетным

08:55, 10 марта 2023, ПАИ

Квартиру Владимира Зеленского и его супруги в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным, заявил в интервью РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель – у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас – это победить их, и мы победим, это без вариантов», – сказал Аксенов.

Квартиру Зеленского, добавил он, отдадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям.

В апреле 2022 года госсовет Крыма предложил узаконить принудительное изъятие имущества недружественных стран и иностранцев, совершающих недружественные действия в отношении России, ее граждан и юридических лиц. Позднее Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства не поддержал данную инициативу.

В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена в апреле 2013 года до воссоединения Крыма с Россией купила на полуострове недвижимость. Отмечалось, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь шла о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма.