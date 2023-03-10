В Псковской области изменится расписание пригородных поездов

13:04, 10 марта 2023, ПАИ

Расписание движения пригородных поездов в Псковской области изменится с 13 по 31 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

3, 20, 27 марта отменяется поезд № 6660 и № 8809 на участке Дно – Псков.

Изменение расписания движения поездов: № 6657 – Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№ 6658 – Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22.26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

14, 21, 28 марта отменяется поезд № 8810 и № 8809 на участке Дно – Псков.

Изменится расписание движения для поездов № 6657 – Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45, и для № 6658 – Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

15, 22, 29 марта отменяется поезд № 8810 и № 8809 на участке Дно – Псков.

У поезда № 6657 и № 6658 изменится расписание. Так, № 6657 – Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№ 6658 – Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

16, 23, 30 марта отменяется поезд № 8810 и № 8809 на участке Дно – Псков.

Изменения расписания движения следующих поездов: № 6657 – Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07.42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45.

№ 6658 Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.

17, 24, 31 марта отменяются поезда № 8810, № 6659, № 6721, № 6724 на участке Дно – Псков.

Раписание поменяется у поезда № 6657 – Дно 05:40, пост 557 км 05:43, Роща 06:06-06:08, Порхов 06:26-06:28, Лунево 06:52.5-06:54.5, Подсевы 07:03-07:25, Вешки 07:40-07:42, Карамышево 08:00.5-08:02.5, Кеб 08:20-08:22, Березки 08:38-08:39, Псков-Пасс 08:45 и № 6658 – Псков-Пасс 19:50, Березки 19:59.5-20:00.5, Кеб 20:16.5-20:18, Карамышево 20:36-20:38, Вешки 20:57.5-20:59.5, Подсевы 21:14.5-21:29.5, Лунево 21:38.5-21:39.5, Порхов 22:02.5-22:06, Роща 22:25-22:26, пост 557 км 22:47, Дно 22:50.