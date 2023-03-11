Михаил Ведерников: Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории

12:57, 11 марта 2023, ПАИ

О переписывании истории и намеренном преуменьшении вклада России в мировую историю рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

Рассуждая о том, как обрабатывают современную молодежь глава региона затронул тему прямого переписывания истории. В частности то, что сейчас редактируют статьи на Википедии о сражениях Красной армии в Великой Отечественной войне.

«Так, при осаде Брестской крепости ещё недавно их потери по версии википедии составляли почти 1200 человек. Сейчас уже 429. Остальные, видимо, воскресли спустя 80 лет. При Сталинграде, как пишут на русской версии википедии, погибло порядка 1,5 млн солдат вермахта и их союзников. Эту цифру ещё не тронули. Но вот немецкая версия сайта скромно снижает потери до 1 млн 100 тыс., а английская – сразу до 829 тысяч. Потери СССР, естественно, никто не занижает – ставят, как есть», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Также он рассказал, как Запад приписывает российский триколор армии Власова.

«Ещё пара примеров. В сети можно встретить уйму упоминаний, что современный флаг России – это флаг предателей и коллаборационистов. Тех самых упомянутых власовцев. Даже у меня в комментариях встречались знатоки, которые распространяли эту ложь. Между тем, власовцы никогда не использовали триколор. Это вброс, и очень старый, сделанный для дискредитации наших государственных символов. Власовцы ходили под андреевским флагом. Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории. От искажения наших достижений. От извращения наших традиций», – сказал глава региона.