Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории

О переписывании истории и намеренном преуменьшении вклада России в мировую историю рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении «Своих не бросаем» в своём Telegram-канале.

Рассуждая о том, как обрабатывают современную молодежь глава региона затронул тему прямого переписывания истории. В частности то, что сейчас редактируют статьи на Википедии о сражениях Красной армии в Великой Отечественной войне. 

«Так, при осаде Брестской крепости ещё недавно их потери по версии википедии составляли почти 1200 человек. Сейчас уже 429. Остальные, видимо, воскресли спустя 80 лет. При Сталинграде, как пишут на русской версии википедии, погибло порядка 1,5 млн солдат вермахта и их союзников. Эту цифру ещё не тронули. Но вот немецкая версия сайта скромно снижает потери до 1 млн 100 тыс., а английская – сразу до 829 тысяч. Потери СССР, естественно, никто не занижает – ставят, как есть», – подчеркнул Михаил Ведерников. 

Также он рассказал, как Запад приписывает российский триколор армии Власова. 

«Ещё пара примеров. В сети можно встретить уйму упоминаний, что современный флаг России – это флаг предателей и коллаборационистов. Тех самых упомянутых власовцев. Даже у меня в комментариях встречались знатоки, которые распространяли эту ложь. Между тем, власовцы никогда не использовали триколор. Это вброс, и очень старый, сделанный для дискредитации наших государственных символов. Власовцы ходили под андреевским флагом. Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории. От искажения наших достижений. От извращения наших традиций», – сказал глава региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 марта 2023

Михаил Ведерников: Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории
11 марта 2023

«Первый Псковский» запускает новый проект «Привет, ивент!»
11 марта 2023

В Писковичах восстанавливают участки теплотрассы
11 марта 2023

Украинские историки оспорили происхождение княгини Ольги
11 марта 2023

Псковские реконструкторы отправились в средневековый поход
11 марта 2023

Количество диагностик мастита выросло на треть в Псковской области
11 марта 2023

Ледяной дождь ожидается в Псковской области 11 марта
11 марта 2023

Южный ветер и облачная погода ожидаются в Пскове сегодня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...