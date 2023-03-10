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Политика

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии

Госдума заказала исследование о межнациональном согласии в связи со спецоперацией и преодолением социально-экономических последствий санкционного давления, тендер на исследование на данный момент размещён на сайте госзакупок, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время ведётся работа по обновлению и внесению поправок в стратегию государственной национальной политики Российской Федерации с учётом новых вызовов межнациональному согласию в Российской Федерации, возникших в связи с проведением Россией специальной военной операции по защите Донбасса, а также преодолением социально-экономических последствий санкционного давления», — говорится в техническом задании на выполнение исследования, размещённом на сайте.

Цель исследования — разработка рекомендаций по совершенствованию законодательного регулирования приоритетных направлений государственной политики, направленных на сохранение гражданского единства и межнационального согласия, отмечается в сообщении. Начальная цена работ составляет 5 миллионов 40 тысяч рублей. Исследование необходимо подготовить до 14 августа, говорится в сопроводительных материалах к документу.

 

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