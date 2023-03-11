Участники форсайт-сессии в Печорах поделились своими впечатлениями

17:43, 11 марта 2023, ПАИ

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Участники форсайт-сессии «Курган дружбы» из Белоруссии и Пскова поделились своими впечатлениями от мероприятия.

«В данном лагере мы разрабатываем программу на лето, делаем свои поправки. Я надеюсь будет очень круто, так как мне здесь нравится, особенно нравится наш сплоченный коллектив», - рассказала одна из участниц из Пскова.

Участники из Белоруссии отдельно выделили работу вожатых из студенческих отрядов Псковской области и поблагодарили их за труд.

Целью Форсайт-сессии является создание площадки для детей, в возрасте от 14 до 17 лет, из числа лидеров патриотических объединений, участников поисковых отрядов, военно-патриотических клубов, которая дает возможность путем обсуждения выявить проблемы изучения и популяризации истории партизанского движения во время Великой Отечественной войны, отечественного воинского искусства, а также создать условия для выявления одаренной молодежи и формирования кадрового потенциала для исследовательской и творческой деятельности.

Напомним, что вчкра в Печорах открылась форсайт-сессия в рамках подготовки военно-патриотического лагеря «Курган дружбы».