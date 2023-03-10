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Политика

Индия поддержала потолок цен на российскую нефть

Индия поддержала потолок цен на российскую нефть, который ввёл Запад. Об этом сообщает РИА Новости.

«Индия не будет нарушать западные санкции в отношении России, в том числе предельную цену 60 долларов, наложенную на закупки нефти у Москвы. Обязательство Индии придерживаться предельных цен и продолжать покупать сырую нефть у Москвы появилось на фоне опасений, что будущие потоки могут временно сократиться после того, как финансисты, опасающиеся нарушения санкций, потребовали более подробной информации о закупках», — передает Bloomberg.

Индия является третьим по величине импортёром нефти в мире и активно закупает энергоресурсы у России. В последние месяцы Индия пользовалась скидкой на нефть. Чуть больше года назад Индия почти не приобретала российскую нефть, но затем южноазиатский рынок стал ключевым для РФ.

Страны Запада вводят антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Запад установил потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Страны Большой семерки собираются пересмотреть потолок цен в марте.

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