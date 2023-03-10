Мужчину с буквой Z на рюкзаке задержали на митинге в Праге

23:25, 12 марта 2023, ПАИ

В Праге во время митинга под девизом «Чехия против нищеты» задержали мужчину с изображением буквы Z на рюкзаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ.

Манифестация с требованием отставки правительства прошла на Вацлавской площади в центре столицы страны, в ней приняло участие около десяти тысяч человек.

По данным полиции, в целом мероприятие прошло без происшествий. Во время акции задержали только одного человека, который пришёл с рюкзаком с изображением буквы Z. В Чехии и за её пределами это считается символом российской спецоперации, любая пропаганда которой грозит уголовным наказанием.

«Люди пришли на митинг с чешскими флагами и с транспарантами, требующими отставки правительства премьера Петра Фиалы, которое, по их мнению, слепо проводит политику ЕС в ущерб интересам республики и граждан. Организовала митинг пока мало кому известная партия «Право. Уважение. Профессионализм», которая была создана в конце минувшего года. Её лидер, юрист Индржих Райхл, призвал собравшихся активными действиями противостоять нищете, в которую попадает множество граждан, в частности стариков, которым кабмин урезал повышение пенсий», — говорится в материале.