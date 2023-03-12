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Общество

Врач назвала пять причин выпадения волос

Пять причин выпадения волос назвала врач-нутрициолог Инна Кононенко. В медицине частичное или полное облысение называется алопецией, сообщает «Мослента».

«В алопеции может быть виновата наследственность от родителей. Такой вариант чаще встречается у мужчин, но женщины тоже могут потерять волосы из-за генетики», — заявила врач.

Нередко алопеция возникает после гормональных сбоев, например при беременности, менопаузе или заболевании щитовидной железы.

«В таком случае доктор также может помочь, корректируя основное заболевания», — пояснила Кононенко.

На качество волос влияет недостаток витаминов и минералов в организме. «Часто выпадение волос связано с железодефицитной анемией», — отметила врач. Кроме того, некоторые лекарства, например химиотерапевтические препараты и антидепрессанты, могут вызывать алопецию в качества побочного эффекта.

Доктор напомнила, что волосы не стоит подвергать частой химической или тепловой обработке, если есть цель сохранить их здоровыми. Поэтому при алопеции стоит пересмотреть свои привычки.

Ранее руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала выпадение волос симптомом проблем со щитовидной железой.

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