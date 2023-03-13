Кому и как будут выплачивать единое пособие, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвященная изменениям в организации социальных выплат гражданам, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.
К чему привело объединение Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования в Социальный фонд России? Какие преимущества получили граждане и страхователи? Кому и как выплачивается единое пособие и делаются выплаты медицинским работникам?
Об этом поговорим с управляющим Отделением Социального фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой.
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