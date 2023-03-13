Кому и как будут выплачивать единое пособие, обсуждают в медиацентре ПАИ

12:33, 13 марта 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная изменениям в организации социальных выплат гражданам, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 13 марта.

К чему привело объединение Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования в Социальный фонд России? Какие преимущества получили граждане и страхователи? Кому и как выплачивается единое пособие и делаются выплаты медицинским работникам?

Об этом поговорим с управляющим Отделением Социального фонда России по Псковской области Натальей Мельниковой.