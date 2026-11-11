Следы медведей у Великих Лук: стоит ли паниковать

11:55, 11 ноября 2026, ПАИ

В охотничьих угодьях Великолукского района обитают 124 бурых медведя, сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Псковской области Сергей Екимов газете «Великолукская правда. Новости». Данные приведены по итогам государственного мониторинга охотничьих ресурсов.

Поводом для получения комментария от ведомства стали участившиеся сообщения жителей Великих Лук и Великолукского района, которые начали замечать следы медведей вблизи города, на дорогах и рядом с населёнными пунктами.

Сергей Екимов пояснил, что охотничьи угодья района относятся к естественной среде обитания бурого медведя, поэтому обнаружение следов его жизнедеятельности носит обычный характер.

По его словам, решения о регулировании численности медведей принимает министерство природных ресурсов и экологии региона. Одним из критериев для этого является регулярное появление хищника в населённых пунктах. При этом сведениями о выходах медведей в черту Великих Лук министерство не располагает.

Ближайшим к городу местом появления бурого медведя Сергей Екимов назвал окрестности деревни Никулино Великолукского района. Этот факт зафиксировали примерно месяц назад, он носил единичный характер; предполагаемой целью выхода животного было поедание желудей.

При обнаружении медведя в населённом пункте гражданам следует проследовать в укрытие и незамедлительно обратиться по номеру единой дежурно-диспетчерской службы 112.