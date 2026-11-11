Предстоящую Неделю креативной экономики обсудят в медиацентре ПАИ

11:38, 11 ноября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый предстоящей Неделе креативной экономики, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 11 ноября, в 12:00.

Что ждёт участников Недели креативной экономики? Какую роль играют такие мероприятия в развитии творческого сообщества региона? Какие главные вызовы стоят сегодня перед молодыми творцами и предпринимателями в сфере культуры? Насколько важно для творческой индустрии сочетание образования и живого общения, которое происходит здесь? В чём главная ценность Недели креативной экономики: это образовательная площадка или скорее пространство для нетворкинга?

Об этом подробно расскажут руководитель псковского центра «Мой бизнес» Анастасия Романова, певица Лиза Матрёшка, креативный продюсер форматов творческого объединения Offline Иван Корнышев и председатель комитета по развитию молодёжного предпринимательства «Опоры России» в Пскове Кристина Агафонова.