Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Сбербанк профинансировал закупку оборудования «Псков-Полимера»

Сбербанк открыл льготную кредитную линию ООО «Псков-Полимер» на сумму 13 миллионов рублей в рамках постановления правительства Российской Федерации N895 о поддержке закупки важной для экономики и граждан импортной продукции. Это первая сделка такого типа в Псковском отделении Сбера, сообщили в пресс-службе банка.

Фото: пресс-служба Сбербанка

Речь идёт о закупке итальянской производственной линии, которая даст возможность ООО «Псков-Полимер» расширить ассортиментную матрицу и увеличить производственную мощность. Тесное взаимодействие с европейскими производителями оборудования (Германия, Италия) позволяет компании усиливать инженерный потенциал и применять в производстве передовые технологии.

«Мы поддерживаем тесные партнерские отношения с ООО «Псков-Полимер» с момента основания компании. Помимо кредитования Сбер оказывает организации услуги по страхованию, РКО, интернет- и торговому эквайрингу, ведет зарплатный проект и предоставляет целый ряд других сервисов. В 2022 году решением Минпромторга России ООО «Псков-Полимер» включено в федеральный перечень системообразующих предприятий. Сегодня бренд Nordman широко известен за пределами РФ. Компания сотрудничает с 20 странами СНГ и Европы», - отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец. 

«Предложение Сбербанка по льготному кредитованию закупки импортного производственного оборудования для ООО «Псков-Полимер» представляется своевременным решением в текущих реалиях, позволяющим обеспечить высокое качество продукции, расширение ассортимента и увеличение объема выпускаемой продукции. Бренд Nordman выпускает 3 миллиона пар обуви и не менее 15 новинок в год. Производство максимально автоматизировано, но на каждом этапе осуществляется контроль качества. Для ООО «Псков-Полимер» получение финансирования по специальной программе льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции является хорошим опытом кредитных сделок», - сказал генеральный директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 марта 2023

Сбербанк профинансировал закупку оборудования «Псков-Полимера»
10 марта 2023

В Псковской области разработают обновленный инвестстандарт
09 марта 2023

Более 150 тысяч рублей в год от аренды двух участков получит бюджет Пскова
09 марта 2023

Кабельно-проводниковую продукцию планируют производить под Псковом
08 марта 2023

Ресурсный центр волонтёров финансового просвещения появится в Пскове
06 марта 2023

Федеральные сети не вытеснят райпо - псковский эксперт
06 марта 2023

Нужна ли господдержка крупному бизнесу, обсудят на «Серебряном дожде»
06 марта 2023

Цена на подержанные автомобили в России выросла до 800 тысяч рублей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...