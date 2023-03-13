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Общество

ПАИ стало самым цитируемым СМИ Псковской области

Псковское агентство информации стало лидером по индексу цитируемости на прошлой неделе (ИЦ 1,9). Об этом свидетельствуют данные сервиса «Медиалогия».

На втором месте после Псковского агентства информации лента новостей медиахолдинга «Гражданская пресса» с показателем 0,8. Замыкает тройку ГТРК «Псков» с ИЦ 0,73. Также в пятёрку лучших вошли портал luki.ru и «КП-Псков».

По количеству цитат безусловным лидером рейтинга также стало Псковское агентство информации. На минувшей неделе на ПАИ ссылались 23 раза. Далее следуют ГТРК «Псков» и портал luki.ru, набравшие по 9 цитат, на последнем месте — лента новостей Псковской области.

Самые цитируемые новости ПАИ по итогам недели:

- Специалисты рассказали о поведении псковских медвежат-сирот;
- Инклюзивный туризм планируют развивать в Великих Луках;
- В деревне Псковской области вместе со снегом выпали блохи;
- В соревнованиях по парашютному спорту в Абу-Даби выиграли псковские спортсмены
- Эксперт объяснила исчезновение раков из водоёмов на юге Псковской области;
- Полиция Псковской области ищет убийц двух косуль.

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