Браконьеры убили двух косуль в Себежском районе

10:03, 09 марта 2023, ПАИ

Факт незаконной охоты выявлен на территории Себежского района Псковской области, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».

1 марта браконьеры на трех снегоходах отправились на охоту и убили двух косуль. Они разделали туши, забрали мясо и скрылись с места преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к незаконной охоте.

Напомним, осенне-зимний сезон охоты закончился в Псковской области 1 марта.