Браконьеры убили двух косуль в Себежском районе
Факт незаконной охоты выявлен на территории Себежского района Псковской области, сообщается в группе «Природа 60» в соцсети «ВКонтакте».
1 марта браконьеры на трех снегоходах отправились на охоту и убили двух косуль. Они разделали туши, забрали мясо и скрылись с места преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ, сейчас правоохранители устанавливают личности причастных к незаконной охоте.
Напомним, осенне-зимний сезон охоты закончился в Псковской области 1 марта.
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