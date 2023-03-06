ВИДЕО На псковскую деревню с неба посыпались блохи

19:03, 06 марта 2023, ПАИ

Вместе со снегом на псковскую деревню выпали блохи. Видеокадрами насекомых, прыгающих на поверхности снежного покрова, с редакцией Псковского агентства информации поделился житель Гдовского района.

Ранее появилась информация о том, что в деревне Прибуж Гдовского района появились так называемые снежные блохи, занявшие большую часть территории населённого пункта.

Напомним, снежные блохи — мелкие насекомые размером 2-2,5 мм чёрного цвета. В комитете по ветеринарии рассказали, что это первый подобный случай в Псковской области.