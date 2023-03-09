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Общество

«Ленивые барышни»: специалисты рассказали о поведении псковских медвежат-сирот

О характере и поведении медвежат Фасолинки и Горошинки из Псковской области рассказали в Центре спасения медвежат-сирот. Информация размещена в группе организации в соцсети «ВКонтакте».

«…Мы хотим показать вам наших прекрасных «бобовых» представительниц медвежьих яслей – Фасолинку и Горошинку! Эти девочки по-прежнему лидируют по своим размерам и весу. У них у обеих достаточно яркий, а на самом деле вредный (каким и должен быть у медведя) характер. И они обе – весьма ленивые барышни. Вместо того чтобы бегать и активно играть, они предпочитают валяться, нехотя переползая с места на место», - отмечается в сообщении.

 

Но, как отметили специалисты, желание играть иногда побеждает лень медвежат. «Сегодня нам удалось заснять пару кадров – смотрите и наслаждайтесь и, кстати, обратите внимание, какие уже выросли зубки у этих меховых красоток! А теперь отгадайте: кто такой бодрый таким «стремительным» шагом присоединился к бобовым девицам?» - говорят в Центре.

«Фасолинка и Горошинка - самые настоящие медвежьи девчули, любят отдохнуть! Перед такой красотой не мог устоять наш вологодский парнишка - Вологоша», - написала в комментариях подписчица сообщества.

Сотрудники учреждения отметили, что в этом году на попечение поступило большое количество ранних малышей. «За каждым из них необходимо тщательное наблюдение, потому что в столь малом возрасте медвежата еще такие уязвимые и подвержены разного рода рискам», - заметили специалисты.

Напомним, что двух медвежат в Локнянском районе нашел местный охотник. Подробности их спасения можно узнать здесь.

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