Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Инклюзивный туризм планируют развивать в Великих Луках

В Великих Луках планируется развитие инклюзивного туризма. Об этом рассказала владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», победительница премии «Народное признание – 2022» Анастасия Князькова в беседе с корреспондентом ПАИ.

По её словам, одна из тем, которую обсудят на Первом городском форуме в Великих Луках, – развитие инклюзивного туризма. «У нас есть несколько гостиниц в городе, которые принимают маломобильных граждан, а также есть учреждения, которые могут составить маршрут для таких людей», – уточнила собеседница ПАИ.

Она подчеркнула, что направление такого туризма только развивается. «Места в городе должны быть доступны, а мы в свою очередь можем их объединить в маршрут», – сказала Анастасия Князькова.

Она также поделилась своим опытом обучения для организации отдыха маломобильных групп населения. «Я обучалась в туристической фирме Санкт-Петербурга, которая работает с инвалидами. Потом я прошла и обследовала все места в нашем городе. В принципе у меня ушло на обучение около пяти месяцев. Но я не могу это продавать – я не являюсь туроператором, я могу только свои знания передать».

Помимо этого, она отметила, что востребованность в развитии инклюзивного туризма в регионе есть. «Это в основном индивидуальные туристы или малочисленные группы от 4 до 6 человек. Такие туры сейчас есть на Урале, в Калининграде и Санкт-Петербурге. – продолжила Анастасия Князькова. – Это единицы, кто развивает такое направление – мы все общаемся, учимся вместе. В Псковской области это тоже можно развивать. Пока мы готовы рассказывать про свой опыт, на форуме как раз это и затронем».

Ранее сообщалось, что 1 мая 2022 года в Великолукском районе открылся для посетителей домик с доступной средой «Ласточкин сад». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

Вышел в эфир 102-й выпуск «Псковского телеграма»
03 марта 2023

В Пскове впервые пройдет форум территориальных избирательных комиссий
03 марта 2023

Концерт «За Победу! За Наших! За Правду!» проходит на Четырёх углах в Пскове
03 марта 2023

Псковских росгвардейцев наградили медалями «За отвагу»
03 марта 2023

Россельхозбанк подвёл итоги работы в сфере экологии

03 марта 2023

Профсоюз железнодорожников поблагодарил Псковский облсовпроф за взаимодействие
03 марта 2023

«Амур из Франции?»: псковичи в соцсетях спорят о снимке рыбы
03 марта 2023

Остановку на проспекте Энтузиастов в Пскове перенесут

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...