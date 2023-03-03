Инклюзивный туризм планируют развивать в Великих Луках

17:55, 03 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках планируется развитие инклюзивного туризма. Об этом рассказала владелица гостевого дома для людей с ограниченными возможностями «Ласточкин сад», победительница премии «Народное признание – 2022» Анастасия Князькова в беседе с корреспондентом ПАИ.

По её словам, одна из тем, которую обсудят на Первом городском форуме в Великих Луках, – развитие инклюзивного туризма. «У нас есть несколько гостиниц в городе, которые принимают маломобильных граждан, а также есть учреждения, которые могут составить маршрут для таких людей», – уточнила собеседница ПАИ.

Она подчеркнула, что направление такого туризма только развивается. «Места в городе должны быть доступны, а мы в свою очередь можем их объединить в маршрут», – сказала Анастасия Князькова.

Она также поделилась своим опытом обучения для организации отдыха маломобильных групп населения. «Я обучалась в туристической фирме Санкт-Петербурга, которая работает с инвалидами. Потом я прошла и обследовала все места в нашем городе. В принципе у меня ушло на обучение около пяти месяцев. Но я не могу это продавать – я не являюсь туроператором, я могу только свои знания передать».

Помимо этого, она отметила, что востребованность в развитии инклюзивного туризма в регионе есть. «Это в основном индивидуальные туристы или малочисленные группы от 4 до 6 человек. Такие туры сейчас есть на Урале, в Калининграде и Санкт-Петербурге. – продолжила Анастасия Князькова. – Это единицы, кто развивает такое направление – мы все общаемся, учимся вместе. В Псковской области это тоже можно развивать. Пока мы готовы рассказывать про свой опыт, на форуме как раз это и затронем».

Ранее сообщалось, что 1 мая 2022 года в Великолукском районе открылся для посетителей домик с доступной средой «Ласточкин сад».