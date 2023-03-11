Псковские парашютисты в составе команды ЦСКА выиграли на соревнованиях в Абу-Даби

20:01, 11 марта 2023, ПАИ

Российские парашютисты команды ЦСКА, в том числе два псковича (мастер спорта международного класса Александр Иванов и заслуженный мастер спорта Любовь Екшикеева), вернулись из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ), где участвовали во II Международном чемпионате по парашютному спорту Abu Dhabi Skydive. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Состязания проходили в арабском городе Абу-Даби (столица ОАЭ) с 2 по 5 марта и только в упражнениях на точность приземления. Участвовало 14 команд из Италии, Германии, Чехии, Великобритании, ОАЭ, Бахрейна и России. Как в командном, так и в личном зачёте победили парашютисты ЦСКА, возглавляемые Александром Ивановым.

Александр Иванов не только руководил и тренировал команду, но и лично участвовал в состязаниях: вместе с командой завоевал первое место, а в личном зачёте занял 12-е место. Лучший результат в Абу-Даби показал заслуженный мастер спорта Дмитрий Максимов: после восьми зачётных прыжков он отклонился от нуля лишь на пять сантиметров. Дмитрий Максимов оказался на один сантиметр точнее, чем занявшие второе и третье места спортсмены из Италии и ОАЭ.

Женских соревнований в отдельном зачёте не проводилось, и девушкам пришлось состязаться наравне с мужчинами. Среди женщин результат Любови Екшикеевой — общее 21-е место: отклонение на 22 сантиметра. Превзошла спортсменку на два сантиметра Алёна Иванова: 19-е место, отклонение на 20 сантиметров.