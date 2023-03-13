Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня, 13 марта, в 19:50 на телеканале «Первый Псковский».
Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет, какая ответственность грозит несовершеннолетним за участие в несанкционированных акциях и митингах и как предостеречь подростков от вовлечения в незаконные публичные мероприятия.
Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.
Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.
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