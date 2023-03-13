Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня на «Первом Псковском»

17:47, 13 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Территория закона» выйдет сегодня, 13 марта, в 19:50 на телеканале «Первый Псковский».

Ведущая Рахиба Сулейманова расскажет, какая ответственность грозит несовершеннолетним за участие в несанкционированных акциях и митингах и как предостеречь подростков от вовлечения в незаконные публичные мероприятия.

Проект «Территория закона» — это подробно и доступно о том, чем занимается прокуратура, с какими проблемами могут обращаться граждане к прокурору, а также как правильно составить жалобу.

Программа подготовлена совместно с прокуратурой Псковской области.