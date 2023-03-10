Власти Литвы ограничивают доступы к ресурсам российских СМИ
Власти Литвы пригрозили ответственностью за открытый доступ к ресурсам российских СМИ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Прежде всего это касается телевизионных каналов, против которых действуют санкции ЕС.
Компании, обеспечивающие предоставление интернет-услуг, должны использовать все возможные средства для выполнения санкций, подчеркнули в пресс-службе правительства Литвы.
Подведомственная Сейму комиссия по радио и телевидению обязала 8 марта за пять рабочих дней устранить возможность подключения в интернете к страницам российских телеканалов.
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