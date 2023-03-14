Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередь большегрузов на въезде в Псковскую область составляет более 400 фур

Очередь из грузовых автомобилей на въезде из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за неделю увеличилась в 1,5 раза. В общей сложности в очереди находится 410 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС. 

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. – Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска — 210», — сообщается на сайте ФТС. В пункте пропуска «Убылинка» в очереди находится 200 фур. При этом неделю назад на границе было 260 большегрузов.

На въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована в пункте пропуска «Куничина Гора»: здесь проезда на территорию РФ ожидает 10 грузовиков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 марта 2023

Тренажёрный зал для паралимпийских участников открыли в Пскове
13 марта 2023

Очередь большегрузов на въезде в Псковскую область составляет более 400 фур
13 марта 2023

Реставраторы воссоздадут сруб и укрепят стены Большой звонницы в Печорах
13 марта 2023

Репетиции спектакля «Шаляпин и Я» проходят в Пскове
13 марта 2023

Военный комиссариат приглашает псковичей на службу по контракту
13 марта 2023

Мастер-класс по игре на гуслях прошёл в Пскове
13 марта 2023

В Уфе упал купол минарета из-за сильного ветра
13 марта 2023

В Пскове началась работа по очищению ливневых колодцев

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...