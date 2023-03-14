Очередь большегрузов на въезде в Псковскую область составляет более 400 фур

23:32, 13 марта 2023, ПАИ

Очередь из грузовых автомобилей на въезде из Латвии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска «Бурачки» и «Убылинка», за неделю увеличилась в 1,5 раза. В общей сложности в очереди находится 410 большегрузов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных в понедельник. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ: количество АТС (автотранспортных средств. – Прим. ТАСС) перед пунктом пропуска — 210», — сообщается на сайте ФТС. В пункте пропуска «Убылинка» в очереди находится 200 фур. При этом неделю назад на границе было 260 большегрузов.

На въезде в РФ со стороны Эстонии очередь зафиксирована в пункте пропуска «Куничина Гора»: здесь проезда на территорию РФ ожидает 10 грузовиков.