Туманность Ориона снял псковский астроном-любитель

08:08, 14 марта 2023, ПАИ

Туманность Ориона снял псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Фотографию он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Изображения звёзд получились в виде треков, поскольку длительность выдержки была 5 секунд, а за это время при большом увеличении объекты небесной сферы для наблюдателя успевают сместиться на ощутимый угол», — отметил он.

По его словам, чтобы фотографировать при таком увеличении на длительных выдержках, необходимо использовать астротрекеры — устройства, которые и компенсируют суточное вращение Земли при съёмке.