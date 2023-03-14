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Туманность Ориона снял псковский астроном-любитель

Туманность Ориона снял псковский астроном-любитель Михаил Прохоренко. Фотографию он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Изображения звёзд получились в виде треков, поскольку длительность выдержки была 5 секунд, а за это время при большом увеличении объекты небесной сферы для наблюдателя успевают сместиться на ощутимый угол», — отметил он.

По его словам, чтобы фотографировать при таком увеличении на длительных выдержках, необходимо использовать астротрекеры — устройства, которые и компенсируют суточное вращение Земли при съёмке.

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