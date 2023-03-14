Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя Бежаниц
Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя поселка Бежаницы, сообщает районная газета «Сельская новь» со ссылкой на Рыбоохрану по Псковской области.
10 марта с целью выявления и пресечения нарушений госинспекторы отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства провели выездное обследование озера Дубец в Бежаницком районе.
В ходе рейда был выявлен житель посёлка Бежаницы, занимавшийся добычей водных биоресурсов незаконными орудиями лова. Инспекторы изъяли капканы для ловли щук - 40 штук и добытую рыбу. Ущерб составил 5 550 рублей, составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены в мировой суд.
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