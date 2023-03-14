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Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя Бежаниц

Фото: Газета "Сельская новь" Бежаницкого района

Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя поселка Бежаницы, сообщает районная газета «Сельская новь» со ссылкой на Рыбоохрану по Псковской области.

10 марта с целью выявления и пресечения нарушений госинспекторы отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства провели выездное обследование озера Дубец в Бежаницком районе.

В ходе рейда был выявлен житель посёлка Бежаницы, занимавшийся добычей водных биоресурсов незаконными орудиями лова. Инспекторы изъяли капканы для ловли щук - 40 штук и добытую рыбу. Ущерб составил 5 550 рублей, составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены в мировой суд.

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