Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя Бежаниц

15:51, 14 марта 2023, ПАИ

Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя поселка Бежаницы, сообщает районная газета «Сельская новь» со ссылкой на Рыбоохрану по Псковской области.

10 марта с целью выявления и пресечения нарушений госинспекторы отдела контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Росрыболовства провели выездное обследование озера Дубец в Бежаницком районе.

В ходе рейда был выявлен житель посёлка Бежаницы, занимавшийся добычей водных биоресурсов незаконными орудиями лова. Инспекторы изъяли капканы для ловли щук - 40 штук и добытую рыбу. Ущерб составил 5 550 рублей, составлен протокол об административном правонарушении. Материалы будут направлены в мировой суд.