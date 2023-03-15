Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Российский истребитель столкнулся с беспилотником США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

«Примерно в 7:03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорится в заявлении.

В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.

В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря и произошедшее привело к его «аварии и полной потере».

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте. Он заявил, что Госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.

По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент. При этом он не стал говорить о том, хотела ли Москва послать некое сообщение Вашингтону своими действиями.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 марта 2023

Два пожара из-за короткого замыкания произошло в Псковской области
15 марта 2023

В Псковском районе мужчина зарезал свою жену
14 марта 2023

Из канализационных люков в Печорах бьют фонтаны
14 марта 2023

Псковская область готова к сезонным природным явлениям
14 марта 2023

Псковича осудят за избиение работника управляющей компании
14 марта 2023

Протокол за незаконную рыбалку составили на жителя Бежаниц
14 марта 2023

До шести лет тюрьмы грозит великолучанину за кражи и хранение пороха
14 марта 2023

100 тысяч долларов нашли псковские таможенники в куртке ребёнка

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...