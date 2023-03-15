Российский истребитель столкнулся с беспилотником США над Чёрным морем

07:46, 15 марта 2023, ПАИ

Российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, утверждает Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM).

«Примерно в 7:03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9», — говорится в заявлении.

В командовании уточнили, что дрон после столкновения упал в международные воды. Утверждается, что незадолго до этого Су-27 якобы совершал «небезопасные» маневры.



В EUCOM также заявили, что беспилотник выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве в районе Черного моря и произошедшее привело к его «аварии и полной потере».

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, президента США Джо Байдена проинформировали об инциденте. Он заявил, что Госдепартамент намерен провести контакты с Россией по этому вопросу.

По словам Кирби, Соединенные Штаты продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент. При этом он не стал говорить о том, хотела ли Москва послать некое сообщение Вашингтону своими действиями.