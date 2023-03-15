В России могут упростить правила гаражной амнистии

08:44, 15 марта 2023, ПАИ

С россиян могут снять избыточную нагрузку в процессе гаражной амнистии. Такой законопроект находится на рассмотрение в Госдуме, сообщает газета «Известия».

Документ предполагает отмену обязанности предоставления техплана сооружения в том случае, если информация о нем уже имеется в ЕГРН. Эта мера способна снизить финансовую нагрузку на людей, говорится в пояснительной записке к проекту. Оформление такого плана и правда немало стоит.

В зависимости от габаритов гаража и субъекта цены доходят до 15 тыс. рублей, сказал руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин. Действительно, важно последовательно уменьшать бюрократическую и финансовую нагрузку на людей в реализации их имущественных прав, уверен член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. С другой стороны, одна из основных задач гаражной амнистии (упрощенного оформления права собственности на гаражи и землю под ними) — упорядочивание рынка таких объектов в стране.

Под амнистию могут попасть сооружения, которые были созданы до 2004 года. За эти годы владельцы зачастую достраивали их по своему усмотрению, и новый техплан призван отследить такие манипуляции. Впрочем, если не возникла спорная ситуация в отношении данных, которые содержатся в ЕГРН, особого смысла в составлении и оплате техплана нет, сказал Антон Лескин.