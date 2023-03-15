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Культура

Поддержать создание гостиниц в исторических усадьбах предложил Виктор Остренко

Расширить возможности выдачи льготных инвестиционных кредитов на восстановление исторических усадеб для дальнейшего приспособления их в сфере гостинично-туристских услуг предлагает вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. Инициативу, оформленную в виде обращения к премьер-министру Михаилу Мишустину, депутат представил на заседании постоянного комитета ПАСЗР по  культурной политике и туризму в Сыктывкаре. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Одним из наиболее эффективных способов сохранения объектов культурного наследия является их реставрация и приспособление силами инвесторов. Государство поддерживает такие проекты, субсидируя банкам выданные льготные кредиты, однако существующие критерии ограничивают участников категорией будущего отеля не ниже трёх звезд, площадью не менее 5000 кв. м или номерным фондом от 120 номеров.

«Все субъекты Северо-Западного федерального округа являются активными участниками межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России». Во всех регионах формируются новые объекты и места притяжения, растёт туристский поток и, конечно, возникает необходимость в создании дополнительных коллективных средств размещения», - подчеркнул  Виктор Остренко, представляя инициативу коллегам. Значительная часть населённых пунктов Северо-Запада относится к малым городам и историческими поселениями с большим количеством объектов культурного наследия как федерального, так и регионального значения.

«Это накладывает особые обязательства по сохранению сложившейся градоформирующей застройки, - уточнил вице-спикер. - Физическое состояние многих объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов заметно ухудшается. Их реставрация с последующим приспособлением для современного использования – эффективный механизм сохранения памятников архитектуры».

В качестве примера Виктор Остренко привёл ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева». «Это яркий пример реставрации и приспособления памятника федерального значения. Если бы отель с таким номерным фондом планировали для приспособления сейчас, он бы не имел шансов попасть в программу. Наша задача заключается в том, чтобы предлагаемый правительством инструментарий работал на такие объекты, чтобы он способствовал развитию территорий Северо-Запада», - добавил вице-спикер Собрания.

Для поддержки инвесторов, готовых вкладывать средства в реставрацию исторических усадеб, Виктор Остренко предложил исключить ограничения по площади и количеству номеров планируемой к строительству или реконструкции гостиницы, оставив только критерий о соответствии гостиницы категории не ниже «три звёзды». Коллеги поддержали инициативу псковского депутата. Теперь предложение рассмотрит конференция ПАСЗР.

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