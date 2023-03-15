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Экономика

В России утвердили обновленный список параллельного импорта

Обновленный перечень товаров, доступных к параллельному импорту, утвердило министерство промышленности и торговли РФ. Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА ФАН.

В обновленный список попала продукция IKEA, иностранные марки авто, в том числе — Renault, Kia, Hyundai. Также туда вошла косметика Kerastase и Yves Saint Laurent, детские игрушки, моторные масла и автомобильные комплектующие.

Отмечается, что прошлой весной российские власти узаконили параллельный импорт с целью удовлетворения спроса на востребованные иностранные товары. Однако соответствующий механизм не означает легализацию контрафакта, мера подразумевает ввоз оригинальных товаров, но путем альтернативных каналов поставок.

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