Цветовод порекомендовал самые неприхотливые домашние растения

17:38, 15 марта 2023, ПАИ

Цветовод Алекс Биггарт назвал несколько домашних растений, которые не нужно поливать слишком часто, сообщает «Лента.ру».

Любителям редко поливать цветы, отметил он, стоит завести дома кактус, который в прохладное время года можно поливать раз в месяц и ждать, пока пересохнет почва в горшке. Немного больше заботы, добавил он, требуют орхидеи. «Орхидеи надо поливать раз в неделю или две. Раз в неделю им можно добавлять удобрения, но это не обязательно. Лучше держать эти цветы вдали от прямых солнечных лучей, чтобы они цвели и добавляли дому красок круглый год», — порекомендовал он.

Алоэ вера, по словам специалиста, также неприхотливы. Их нужно поливать, когда почва в горшке совсем пересохнет. «Это легко адаптирующееся к условиям растение сможет стать верным компаньоном на долгие годы, но его нужно пересаживать каждый год-полтора, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал», — сказал Биггарт.

Биггарт добавил, что можно высадить дома ананас, который требует полива раз в месяц. «Ананасы очень харизматичны и впитывают воду листьями, так что много поливать их не нужно. Однако они любят свет, так что держите их у окна», — объяснил он.

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