Цветовод порекомендовал самые неприхотливые домашние растения
Цветовод Алекс Биггарт назвал несколько домашних растений, которые не нужно поливать слишком часто, сообщает «Лента.ру».
Любителям редко поливать цветы, отметил он, стоит завести дома кактус, который в прохладное время года можно поливать раз в месяц и ждать, пока пересохнет почва в горшке. Немного больше заботы, добавил он, требуют орхидеи. «Орхидеи надо поливать раз в неделю или две. Раз в неделю им можно добавлять удобрения, но это не обязательно. Лучше держать эти цветы вдали от прямых солнечных лучей, чтобы они цвели и добавляли дому красок круглый год», — порекомендовал он.
Алоэ вера, по словам специалиста, также неприхотливы. Их нужно поливать, когда почва в горшке совсем пересохнет. «Это легко адаптирующееся к условиям растение сможет стать верным компаньоном на долгие годы, но его нужно пересаживать каждый год-полтора, чтобы оно полностью раскрыло свой потенциал», — сказал Биггарт.
Биггарт добавил, что можно высадить дома ананас, который требует полива раз в месяц. «Ананасы очень харизматичны и впитывают воду листьями, так что много поливать их не нужно. Однако они любят свет, так что держите их у окна», — объяснил он.
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