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Общество

23 и 24 марта псковичи смогут сделать флюорографию бесплатно

Псковская область присоединится к Всероссийской акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

23 и 24 марта с 9:00 до 12:00 в противотуберкулезном диспансере Псковской области по адресу улица Красноармейская, д. 16 все желающие смогут бесплатно сделать флюорографию.

23 и 24 марта с 13:00 до 16:00 на площади Ленина пройдет информационная акция, в ходе которой волонтеры Красного Креста и других молодежных организаций распространят буклеты о туберкулезе.

Актуальные вопросы развития противотуберкулезной службы обсудят 24 марта в Пскове на круглом столе. Мероприятие пройдет на площадке регионального отделения Российского Красного Креста. Ожидается, что в обсуждении вопросов профилактики и борьбы с туберкулезом примут участие специалисты регионального Комитета по здравоохранению, Противотуберкулезного диспансера, Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, а также представители профильного профсоюза.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24 марта. Он нацелен на привлечение внимания общественности к профилактике заболевания и расширение противотуберкулезной деятельности. Всероссийская акция Российского Красного Креста проходит по всей России в период с 22 по 25 марта в рамках реализации федерального проекта «Поддержка деятельности Российского Красного Креста».

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