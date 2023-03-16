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Культура

«Михайловское» откроет в Ульяновске посвященную Николаю Языкову выставку

Сегодня, 16 марта, музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» откроет выставку «Красовались лубочные картинки…» на родине поэта Николая Языкова, в городе Ульяновске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Выставка будет развёрнута в Литературном музее «Дом Языковых». В этом филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова с 2019 года работает виртуальное представительство Государственного Пушкинского Заповедника.

Жители и гости бывшего Симбирска посещают лекции, подготовленные музейщиками из Святогорья, участвуют в телемостах, знакомятся с различными тематическими экспозициями.

Новая выставка включает в себя 32 графических листа, выполненных известным театральным художником Игорем Шаймардановым. Ряд из них — стилизованные лубочные картинки-иллюстрации к произведениям Александра Сергеевича, на других запечатлены виды музея и его окрестностей. Дополняет ряд оригинальное издание «Пушкинская карта». На ней указаны населенные пункты и мемориальные усадьбы, реки и озера, другие географические объекты современного Пушкиногорья, а между ними художник расположил шуточные сцены с участием поэта.

Планируется, что выставка «Красовались лубочные картинки…» в «Доме Языковых» будет работать до конца июня, а её торжественное открытие проведут в рамках цикла юбилейных мероприятий в Ульяновской области.

Напомним, что объединила двух поэтов именно псковская земля: первая их очная встреча случилась летом 1826 года в Тригорском, в доме Алексея Вульфа — соседа и приятеля ссыльного Пушкина. Языков был соучеником Вульфа по Дерптскому университету.

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