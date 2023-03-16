Виталий Рахманов: Премия «Умный город» - возможность для компаний и стартапов

14:39, 16 марта 2023, ПАИ

I Национальную премию за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» учредили в 2023 году. Торжественная церемония вручения наград пройдет в Красноярске. Как рассказал ПАИ начальник управления цифрового развития Виталий Рахманов, федеральная премия «Умный город» позволит определить лучшие практики и основные прорывные цели.

«Это отличная возможность для компаний и стартапов, которые каждый день работают над улучшением качества жизни россиян, получить официальное и заслуженное признание. Благодаря им многие города страны уже стали «умными» и продолжают развиваться», - подчеркнул Виталий Рахманов.

Одним из первых результатов реализации проекта стало «Умное освещение» в Пскове. Так, компания «Ростелеком» заменила в областном центре 10,5 тысячи светильников и 204 шкафа управления наружным освещением, установила автоматизированную систему контроля потребления энергоресурсов.

Целями и задачами премии являются: выявление и продвижение лучших практик в области цифровизации городского хозяйства; определение главных прорывных целей и путей их достижения; прямой диалог бизнеса с государственными регуляторами и заказчиками; популяризация возможностей и перспектив проекта «Умный город» среди жителей России.

Победителей премии определят в 30 персональных, отраслевых и специальных номинациях. К участию в отраслевых или специальных номинациях допускаются проекты, реализованные в муниципальных образованиях с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Номинироваться на персональные премии могут физические лица – граждане РФ.

Помимо торжественной церемонии участников ожидает пленарное заседание, на котором представители отраслевых министерств и федеральных институтов развития расскажут об источниках и механизмах финансирования разработки и внедрения решений для умных городов, и выставочная экспозиция, на которой будут представлены самые значимые реализованные проекты цифровизации городского хозяйства.

Отметим, что проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».