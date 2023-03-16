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Происшествия

Пскович предстанет перед судом за избиение знакомой до смерти

Завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего псковича по обвинению в избиении знакомой до смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Мужчина, находясь в одной из квартир в городе Пскове, в ходе застолья поссорился с новой знакомой, которую пригласил к себе в гости. Он вытолкнул потерпевшую из квартиры и нанес ей более двух десятков ударов руками, ногами и подручными предметами по различным частям тела. В результате он причинил женщине телесные повреждения, от которых она скончалась на месте преступления.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи в суд.

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