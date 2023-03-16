Псковские профсоюзы принимают участие в туристической выставке «MITT 2023»

17:53, 16 марта 2023, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в торжественной церемонии открытия 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023» в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Открыл мероприятие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в церемонии также приняли участие депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, курирующие сферу туризма.

Представители Псковской области примут самое активное участие в деловой программе форума. Региональный облсовпроф запланировал ряд официальных встреч. Уже состоялись переговоры с генеральным директором Белпрофсоюзкурорта Республики Беларусь Николаем Матюкевичем.

«Обсудили реализацию подписанного ранее соглашения и проработали дополнительные возможности расширения сотрудничества», - сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также рассказал, что в рамках сотрудничества члены Псковского облсовпрофа с недавнего времени получили скидку в санаториях Беларуси в размере 10 процентов. Сейчас идет подготовка мероприятий в Минске и Бресте, где псковские профсоюзы смогут дополнительно представить санатории, туристические базы, гостиницу и бюро путешествий.

В пресс-службе регионального профобъединения отметили, что реквизит для оформления выставочного стенда Псковской области на безвозмездной основе предоставил клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Клуб активно занимается воссозданием русской дружинной культуры и культуры европейского средневековья XIII-XIV веков и всегда рад принять в свои ряды всех желающих.