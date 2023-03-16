Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские профсоюзы принимают участие в туристической выставке «MITT 2023»

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов принял участие в торжественной церемонии открытия 29-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства «MITT 2023» в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве сегодня, 16 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Открыл мероприятие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, в церемонии также приняли участие депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, курирующие сферу туризма. 

Представители Псковской области примут самое активное участие в деловой программе форума. Региональный облсовпроф запланировал ряд официальных встреч. Уже состоялись переговоры с генеральным директором Белпрофсоюзкурорта Республики Беларусь Николаем Матюкевичем. 

«Обсудили реализацию подписанного ранее соглашения и проработали дополнительные возможности расширения сотрудничества», - сообщил председатель облсовпрофа Игорь Иванов.  

Он также рассказал, что в рамках сотрудничества члены Псковского облсовпрофа с недавнего времени получили скидку в санаториях Беларуси в размере 10 процентов. Сейчас идет подготовка мероприятий в Минске и Бресте, где псковские профсоюзы смогут дополнительно представить санатории, туристические базы, гостиницу и бюро путешествий.  

В пресс-службе регионального профобъединения отметили, что реквизит для оформления выставочного стенда Псковской области на безвозмездной основе предоставил клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Клуб активно занимается воссозданием русской дружинной культуры и культуры европейского средневековья XIII-XIV веков и всегда рад принять в свои ряды всех желающих. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 марта 2023

Первый выпуск новой программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
16 марта 2023

Три учебных заведения отремонтированы в Великих Луках

16 марта 2023

В Москве ухудшаются погодные условия, ожидается туман
16 марта 2023

Больницы Великих Лук нуждаются в медработниках разных профилей

16 марта 2023

Псковские профсоюзы принимают участие в туристической выставке «MITT 2023»

16 марта 2023

Псковичей приглашают на службу в подразделения Росгвардии
16 марта 2023

В Псковской области продолжится ремонт дорог к медучреждениям

16 марта 2023

На службу в ОМОН приглашают жителей Псковской области

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...