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Политика

Госдума утвердила новое положение о Молодёжном парламенте при Госдуме

Государственная Дума утвердила новое положение о Молодёжном парламенте при Госдуме, сообщает Telegram-канал «Государственная Дума».

Преимущество будут иметь те, кто принимал участие в спецоперации или прошёл военную службу.

«Хочешь идти в политику, ты делаешь первые шаги — да, это конкуренция, но при этом у тех, кто в армии отслужил или сейчас защищает страну, есть преимущество», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Кроме того, одно из ключевых положений нового регламента — это обновляемость. Войти в состав Молодёжного парламента сможет гражданин России в возрасте до 35 лет включительно, у которого нет гражданства или вида на жительство в другой стране, а по достижении им 36 лет произойдёт ротация.

Состоять Молодёжный парламент будет из региональных и муниципальных депутатов, студентов от органов студенческого самоуправления региональных вузов. Это позволит принимать участие в его работе тем, кто понимает повестку страны и своего региона, погружён в проблемы граждан.

«Коллеги, политика не собес. Мы предлагаем сформировать молодёжный парламент из тех, кто уже выиграл конкуренцию», — подчеркнул председатель Госдумы.

Ознакомиться с новым положением можно здесь

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