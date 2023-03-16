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Политика

В районах прошли круглые столы для предпринимателей

Центр «Мой Бизнес» в рамках нацпроекта проводит в муниципалитетах серию тематических мероприятий для предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщали в пресс-службе правительства региона.

Центр «Мой Бизнес» Псковской области проводит в муниципалитетах серию тематических мероприятий для представителей малого и среднего предпринимательства. Участники круглых столов, семинаров и встреч могут узнать об изменениях законодательства, мерах государственной поддержки, получить ответы на вопросы, возникающие у предпринимателей и тех, кто еще только хочет открыть свой бизнес.

Так, 15 марта в Палкино состоялся круглый стол на тему «Бизнес-потенциал муниципальных образований Псковской области. Господдержка. Налогообложение. Соцконтракт». В Стругах Красных — семинар «Введение института Единого налогового счета налогоплательщика. Преимущество ЕНС. Изменение порядка и сроков уплаты обязательных платежей».

Фото пресс-службы правительства региона

Ранее мероприятия для представителей бизнес-сообщества также прошли в Печорах и Невеле. Например, в Печорах состоялся семинар «Налогообложение (ЕНС). Господдержка. Особенности ведения бизнеса в маленьком городе». Встречу провели специалисты центра поддержки предпринимательства и центра поддержки экспорта, совместно с УФНС России по Псковской области. Участниками круглого стола в Печорах стали представители различных сфер деятельности и разных форм собственности. Каждый из них получил ответы на вопросы о мерах поддержки бизнеса, мероприятиях центра «Мой бизнес», комплексных услугах, ЕНС (едином налоговой счете), а также смог индивидуально проконсультироваться у специалистов УФНС, центра поддержки предпринимательства и центра поддержки экспорта.

Фото пресс-службы правительства региона

Поддержка предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото пресс-службы правительства региона

Региональный центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В его состав входят центр поддержки предпринимательства, центр поддержки экспорта, микрофинансовая организация, гарантийная организация, центр инновационной социальной сферы, инжиниринговый центр и др.

 

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