Древние крепости Псковской области представят на выставке в Москве

19:55, 16 марта 2023, ПАИ

Псковская область принимает участие в XXIX Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая проходит в Москве с 16 по 18 марта. Об этом сообщает комитет по туризму Псковской области.

В этом году тематический стенд региона посвящён древним крепостям Псковской области. Посетители и участники выставки, обратив внимание на импровизированные бойницы крепостной стены, могут увидеть неприступный Псковский кремль, древние крепости Изборска и Порхова, а также могучие стены Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

Тема стенда выбрана неслучайно, ведь регион во все времена гордился крепостными стенами. Напомним, что Псковская крепость – самая длинная крепость Европы, длина стен составляет порядка 9,5 километра. Туристы делятся, что, приезжая в Псков, можно с легкостью почувствовать себя в Средневековье.

Гостей стенда встречает княгиня Ольга, выдающаяся правительница Руси. Считается, что именно она основала столицу региона — Псков. По преданию, на месте увиденных ею трёх светоносных лучей с неба был воздвигнут храм Святой Живоначальной Троицы, вокруг которого впоследствии и стал расти город и были возвигнуты крепостные стены.

Участие в выставке способствует продвижению региона на федеральном уровне. Представители туриндустрии региона имеют возможность найти новых клиентов и партнёров, а также создать для своих организаций новые векторы развития.

Отметим, что стенд Псковской области организован комитетом по туризму Псковской области при сотрудничестве с СОП «Псковский облсовпроф».