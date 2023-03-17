Псковичка приняла участие в кондитерском шоу с Клавой Кокой

13:37, 17 марта 2023, ПАИ

Псковичка Галина Носкова приняла участие в шоу «Здравствуй, сладкий» на канале «Суббота» с певицей Клавой Кокой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе телеканала.

На дегустацию девушка привезла мармелад разных видов — рецепт сладости Галина Носкова разработала сама.

В проекте певица Клава Кока и кондитер Нина Тарасова пробуют десерты участников, которые соревнуются в изготовлении заказов от звездных гостей. В новом выпуске гостями программы стали продюсер Пашу, исполнители Анет Сай и Кирилл Скрипник.

Чтобы одержать победу в проекте, участник должен пройти три этапа отбора и удивить звездного заказчика своим десертом. Удалось ли участнице из Пскова победить, можно увидеть в выпуске шоу в 16:00 18 марта.