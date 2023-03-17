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Политика

Латвия запретила въезд 35 россиянам

Латвия внесла в «черный список» за поддержку российской спецоперации на Украине 35 россиян, среди них актеры, телеведущие и политологи, сообщил в пятницу МИД балтийской республики. Об этом пишет РИА Новости.

«Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс принял решение внести в список нежелательных для Латвии лиц 35 человек, поддерживающих (спецоперацию. - Ред.) России на Украине. Решение принято в соответствии с частью второй статьи 61 закона об иммиграции и предусматривает запрет на въезд в Латвию этим лицам на неустановленное время», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Среди лиц, внесенных в «черный список», экс-глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник, исполнители Shaman (Ярослав Дронов), Аким Апачев (Гасанов), Наталья Качура, Надежда Бабкина, Александр Маршал, телеведущие Лера Кудрявцева, Юлия Барановская, Руслан Осташко, актеры Полина Агуреева, Кирилл Кузнецов, Станислав Старовойтов, политологи Евгений Сатановский, Ростислав Ищенко, Геворг Мирзаян, Дмитрий Евстафьев, журналисты Юлия Витязева, Михаил Шахназаров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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