Звездное скопление Плеяды запечатлел пскович

17:21, 17 марта 2023, ПАИ

Марс, созвездие Орион и рассеянное звёздное скопление Плеяды запечатлел астроном-любитель Михаил Прохоренко возле деревни Кусва Псковского района. Своё видео он разместил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Орион на пару с Марсом следили за сестрицами Плеядами из-за куста можжевельника у оврага Жабоход. Первым спать пошёл Орион, а Марс утратил интерес, только когда Плеяды скрылись из виду. В этот раз впервые вспомнил взять в кадр местности с запасом…» - написал пскович.

Ранее сообщалось, что псковскому астроному-любителю удалось снять туманность Ориона.