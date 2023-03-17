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Общество

Исполнилось 105 лет со дня создания «Порховского вестника»

Праздничное мероприятие, приуроченное к 105-летию местного печатного издания — газеты «Порховский вестник», состоялось в Порхове сегодня, 17 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В праздничный для издания день приветственный адрес районным журналистам и ветеранам печатного дела направил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он отметил, что это знаковая дата для всего муниципалитета, ведь издание объединяет жителей, переживая с ними горе и радость, исторические события и ключевые достижения.

«Газета завоевала искреннюю любовь и доверие жителей благодаря грамотной и оперативной работе сотрудников, вкладывающих в газету мастерство, талант и свою душу», — отмечено в послании губернатора.

Михаил Ведерников обратил внимание, что журналисты всегда поднимают актуальные темы, волнующие жителей района, помогают решать проблемы, с которыми сталкиваются читатели, предоставляют важную и востребованную информацию.

«Благодарю всех сотрудников, кто на протяжении десятилетий создавал «Порховский вестник», за добросовестный труд, профессионализм, честность, компетентность, ответственное, неравнодушное отношение к профессии и людям. Желаю всему коллективу творческого роста, крепкого здоровья и процветания», — обратился к сотрудникам издания глава региона.

Для сотрудников редакции и приглашённых официальных лиц были организованы концерт и другие праздничные мероприятия. Со словами поздравления выступили представители правительства области, регионального Собрания депутатов, муниципальной администрации и другие.

Отметим, что «Порховский вестник» — еженедельная районная газета Порхова и Порховского района Псковской области. Она выпускается с марта 1918 года. За время работы она называлась «Красный Порхов», «Порховская правда», «Коммунистический труд». Современное название газета получила в начале 90-х годов.

Редакция и её сотрудники за годы работы были удостоены разных наград — дипломов всероссийских конкурсов «Преодоление», «Агро-СМИ», «Шаг в будущее», «Власть народная».

В настоящее время «Порховский вестник», как и другие районные газеты региона, входит в состав издательского дома «Медиа 60». Газета активно себя позиционирует и, помимо печатного формата, ведёт социальные сети, где также информирует жителей муниципалитета о важных событиях районного и областного уровней.

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