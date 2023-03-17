Псковская и Курская области будут сотрудничать в сфере туризма
Соглашение о сотрудничестве с Министерством развития и туризма Курской области заключил комитет по туризму Псковской области. Об этом сообщается в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».
«Мы рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и надеемся, что опыт псковских коллег в восстановлении и сохранении настолько древних объектов поможет нам в процессе работы над возрождением Курского детинца и других особо ценных достопримечательностей», — говорится в сообщении.
Кроме того, в публикации отметили, что Псков — один из древнейших русских городов и уникальный пример сохранения памятников архитектурного наследия.
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