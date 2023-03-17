Путин подписал закон об объектах культурного наследия новых регионов

12:09, 18 марта 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о придании федерального значения объектам культурного наследия, находящимся территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно этому закону, принимается решение об отнесении объектов культурного наследия, находившихся на указанных территориях на день принятия их в состав РФ, к объектам культурного наследия федерального значения.

«Принятие закона позволит создать условия для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и культурных ценностей новых субъектов Российской Федерации», — говорилось в заключении комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23–27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100 % бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23 % проголосовавших, в ЛНР — 98,42 %, в Херсонской области — 87,05 %, в Запорожской области — 93,11 %.

Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.