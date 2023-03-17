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Политика

«Единая Россия» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с белорусской партией «Белая Русь»

«Единая Россия» планирует подписать соглашение о сотрудничестве с белорусской партией «Белая Русь», а после съезда партии провести встречу с руководством, заявил секретарь генсовета российской политсилы Андрей Турчак, сообщает РИА Новости.

«История взаимоотношений «Единой России» с «Белой Русью» длинная — без малого 10 лет работаем вместе. Сегодня это общественное объединение стало политической партией, прошёл учредительный съезд… Планируем обновить соглашение о сотрудничестве и вывести наше партнёрство на новый уровень», — написал Турчак в своём телеграм-канале.

Он отметил, что после съезда белорусской партии проведёт встречу с руководством «Белой Руси», на которой определятся дальнейшие шаги.

«И «Единая Россия», и «Белая Русь» входят в большой избирательный цикл. Нам есть чем поделиться. Уверен, мы сохраним рабочие контакты и приумножим их. Сделаем всё для того, чтобы интеграция наших стран проходила в динамике. И для того, чтобы мы вместе хранили наши братские отношения, защищая наши страны на всех рубежах — на внутренних и на внешних. Так было, так есть и так будет всегда», — добавил политик.

Почти тысяча человек учредили на съезде в субботу в Минске белорусскую политическую партию «Белая Русь». Инициатором создания партии выступило общественное объединение «Белая Русь». На съезде было отмечено, что приоритеты деятельности партии совпадают с целями политики президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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