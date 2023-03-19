За выборами в Казахстане следит избирком Псковской области
Член избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов принял участие в наблюдении за процессом голосования на выборах в Казахстане. Об этом ПАИ сообщили в избирательной комиссии Псковской области.
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) республики.
Для голосования на парламентских и местных выборах были открыты все 10 146 участков по стране и 18 участков при представительствах республики в иностранных государствах.
В настоящее время комиссии приступили к подсчёту голосов. Из 12 миллионов избирателей в голосовании приняли участие 6,5 миллиона человек, предварительная явка — чуть больше 54 процентов.
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